Altındaki düşüşün nedeni belli oldu! O seviyeye dikkat

Ons altın, 28 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gram altın da değer kaybediyor. Altının ons fiyatı, hafta başında yatay bir seyirde hareket ederken; bugün 1622 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş öne çıkıyor. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında düşüşle 1625 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, yeni güne 970 lira seviyesinden başladı. Peki altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ne? Gram altın için alım zamanı mı? İşte detaylar...

Altındaki düşüşün sebebi

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu gerilemenin nedeni ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen sıkılaştırmaya yönelik kararlı açıklamaların yarattığı faiz artış beklentisi.

Piyasa bu ayki faiz artışının 75 baz puan olacağına yönelik fiyatlama içerisinde. Tahvillerde satış var, dolayısıyla bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizini yükseltiyor.

ABD resesyon yok diyor, ekonomiyi soğutmaya devam mesajı veriyor. Bu altın fiyatlarını baskılamaya devam eder ancak bir vadede bu geri çekilmeler alım fırsatı da oluşturabilir. Çünkü karar sonrası yeni beklentiler altın fiyatlarında tepki ihtimalini getirecektir.

Altın için alım zamanı mı?

Gram altında 970 lira seviyesi önemli. Bu seviyelerin üzerinde tekrar 1000 TL üstüne bir hareket görülebilir. Ama ons tarafından aşağı yönlü baskı devam ederse 945 lira desteği daha güvenli alım alanı olabilir."