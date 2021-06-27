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Gündem Altındağ’daki Sanat Sokağından geri dönüşüm sergisi
Gündem

Altındağ’daki Sanat Sokağından geri dönüşüm sergisi

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarından Züleyha Kabasakaloğlu’nun, öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu, kapılarını sanatın her dalına açmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 03:09:00 -
Altındağ’daki Sanat Sokağından geri dönüşüm sergisi

Sergi Salonu bu sefer de “Geri dönüşüm” temalı sergiye ev sahipliği yapıyor. Züleyha Kabasakaloğlu ve öğrencilerinin eserlerinin oluşturduğu “Biz de Varız” isimli sergi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından açıldı. Eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Balcı, sergide emeği geçen herkesi…

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarından Züleyha Kabasakaloğlu’nun, öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu, kapılarını sanatın her dalına açmaya devam ediyor. Sergi Salonu bu sefer de “Geri dönüşüm” temalı sergiye ev sahipliği yapıyor. Züleyha Kabasakaloğlu ve öğrencilerinin eserlerinin oluşturduğu “Biz de Varız” isimli sergi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından açıldı. Eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Balcı, sergide emeği geçen herkesi tebrik etti. Sergi, 2 Temmuz’a kadar Ulucanlar Cezaevi Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

“Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz”

Sergide beğeniye sunulan eserler hakkında bilgi veren Züleyha Kabasakaloğlu, “Bu sergide öğrencilerimle birlikte ortaya çıkardığımız karma eserlerimizi beğeniye sunduk. Ders verdiğim öğrencilerimden oluşturduğum 2 grup ve geri dönüşüm ürünleriyle çalışma yaptığım geri dönüşüm özel grubum ile birlikte yıl boyu çok çalıştık, çok başarılı eserler ortaya çıkardık. Sergimizin adı ‘Biz de varız’ 2 Temmuz’a kadar açık olacağız. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz” dedi.

Kabasakaloğlu, “Burada, bu güzel atmosferde eserlerimizi sergilediğimiz için de çok mutluyuz. Bu güzel sanat alanlarını bizlere kazandırdığı ve sanatın ve sanatçının daima yanında olduğu için Sayın Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Altındağ sanatın da kalbi

Altındağ Belediyesi olarak Ankaralıları sanatla buluşturmaya devam edeceklerini ifade Başkan Asım Balcı ise "Altındağ Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Sanatçılarımızın sanatseverlerle buluşmasına yardımcı oluyoruz. Sanat merkezlerimizde sürekli olarak etkinlik var. Altındağımız bu sayede sanatın da kalbine dönüşüyor" dedi.

 

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