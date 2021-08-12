Altındağ’daki olayları böyle çarpıttı… Provokasyon olur da Fatih Altayalı boş durur mu!

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir Türk hencinin Suriyeli bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından provokatif eylemler başladı. İlçede dün akşam çok sayıda insan sokağa inerek iş yerlerine saldırdı. Çeşitli mekanların camlarını indiren ve ürünlerini sokağa döken saldırganlar, arabaları da ters çevirdi. Olaylarda 1 çocuk yaralandı. Eylem sabaha karşı son buldu.

Söz konusu eylem, hükümete saldırmak için fırsat kollayan CHP yandaşlarını da harekete geçirdi. Hiçbir provokasyonu es geçmeyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün geceki olaylar üzerinden algı oluşturmaya kalkıştı.

CHP yandaşı Altaylı, Gezi Parkı’nda teröristbaşı Öcalan’ın pankartını açan, devlete ait polis araçlarını belediye otobüslerini ters çevirip ateşe veren, ülkenin altını üstüne getiren vandalları Altındağ’daki provokatif saldırılarla aklamaya çalıştı. Olayların yaşandığı Altındağ ilçesinde AK Parti'nin yüksek oy alması üzerinden algı operasyonununa kalkışan Altaylı, diğer partilere oy veren seçmen kitlesinin olaylara karışma ihtimalinden ise tek kelime söz etmedi.

Altaylı’nın, “Hadi "Gezi zihniyeti" deyin sıkıysa” başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Ankara’nın Altındağ ilçesi dünden beri karışık.

Beni okuyan, beni dinleyecek bir yer olsa “Aman yapmayın” diyeceğim ama muhtemelen Altındağ ahalisi içinde adımı bilen bile pek yoktur bırak beni okuyup, dinlemeyi.

Altındağ’da Suriyeli bir grubun, tartıştıkları 18 yaşındaki bir genci öldürmesi üzerine dün olaylar çıktı.

Gece Suriyelilerin evlerine saldırıldı.

Suriyeliler bazı mahallelerini terk edip kaçmak zorunda kaldılar.

Dediğim gibi Altındağlılara seslenme gücüm olsa “Aman durun. Bu sizin sorununuz değil. Bu devletin sorunu. Siz sokakta çözemezsiniz ama iktidarı bu sorunu çözmeye zorlayabilirsiniz. İhkak-ı hak peşinde koşmayın. Devletin hakkınızı aramasını sağlayın” derdim.

Ama o semtte beni tanımazlar.

Türkiye’de bizim çok uzun zamandır dikkat çektiğimiz bu soruna kayıtsız kalan iktidarın belki Altındağ sayesinde bu konunun önemine artık “uyanması” sağlanır diye umut ediyorum.

Çünkü Altındağ herhangi bir yer değil.

“Yalılarınızda viski yudumlarken Suriye karşıtlığı yapamazsınız” denilecek, “Nişantaşı’nda rahatınız mı kaçtı da faşistlik yapıyorsunuz” diye dalga geçilip iktidar tarafından ötekileştirilecek bir yer değil.

Altındağ demek aslında AKP demek.

Altındağ AK Parti’nin kalesi.

Müstahkem mevkii.

2011 seçimlerinde AK Parti Altındağ’da yüzde 63 oy almış.

2015 seçimlerinde yüzde 63,15.

2018 seçimlerinde AK Parti’nin aynı ilçedeki oyu yüzde 66.

2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,43.

Ve Ankara’yı bilenler bilir, Altındağ askerine polisine karşı çıkacak bir yer de değildir.

Devletçidir, iktidarcıdır.

Darbe girişimi gecesinde, darbecilere en sıkı direnendir Altındağlılar.

Yani İktidarın “Gezi zihniyeti” diyerek işin içinden çıkacağı, küçümseyeceği bir yer değildir.

Altındağ bile isyanda ise düşünün siz gerisini.

Ve iktidar sahipleri iyi bilir ki, Altındağ isyan ettiyse isyan büyüktür.

Görmezden gelemezsiniz.