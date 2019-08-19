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Altındağ’a 9 yeni taksi durağı

Altındağ Belediyesi, ilçeye 9 yeni taksi durağı kazandırmak için çalışma başlattı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:44
Altındağ’a 9 yeni taksi durağı

Altındağ Belediyesi, ilçeye 9 yeni taksi durağı kazandırmak için çalışma başlattı.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gelen talepler doğrultusunda 9 farklı noktaya yeni taksi durağı yapılması için talimat verdi. Taksici esnafının Altındağlılara daha iyi hizmet verebilmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü durakların inşasına başlandı. İçerisinde oturma alanları ve lavaboların da bulunduğu taksi duraklarının kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor. Altındağ Belediyesi tarafından yapılan taksi durakları ise şöyle; Altınpark Taksi Durağı, Çiğiltepe Taksi Durağı, Karpiç Taksi Durağı, Aydınlıkevler Taksi Durağı, İskitler Taksi Durağı, Pamuk Taksi Durağı, Solfasol Taksi Durağı, Esenpark Taksi Durağı ve Opera Taksi Durağı.



“Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz”


Esnafın taleplerini dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Esnaf ziyaretlerimiz ve Halk Günleri’nde bize ulaşan taksici kardeşlerimiz oldu. Bizden taleplerini bir bir not aldık. İnşallah bizden talep ettikleri yeni taksi duraklarını çok kısa bir süre içerisinde bitireceğiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan taksi durakları ile esnafımız daha rahat ve düzenli duraklarda zaman geçirebilecekler. Altındağ Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:44
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