Altında yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem görmüştü. Gram altın 20 Haziran'da 383 liradan işlem görüyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi?

Alımların güçlenmesi halinde...

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, yukarı yönlü fiyatlamalarda 1730 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1704 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1738 noktasından sonra 1750 seviyesi direnç oluşturabilir.

Ziraat Yatırım'ın 19 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Dün de bant hareketi yapan ve günü hafif ekside kapatan değerli maden bu sabah alıcılı bir görüntü sergileyerek 1.730 seviyesinin üzerinde tutunma eğiliminde. Son günlerdeki Dolar'ın yükselişi ve risk iştahında bu sabah yaşanan toparlanma ile birlikte değerli madende bant hareketi haftanın son işlem gününde de devam edebilir ki yükselişin sürmesi durumunda 1.738 tepki gelebilecek bir direnç olarak izlenebilir. Aksi durumda 1.745 bir sonraki direnç konumunda. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.724 ve 1.716 sıralı destekler olarak izlenebilir."

Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.

ahaber'in haberine göre; altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.