Altında yükseliş desteği!

Büyümeye yönelik farklı mecralardan gelen kötümser yorumlar altına yönelik güvenli liman talebini canlı tutarken, fiyatlarda yatay seyir izlendi.

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri altında 2 bin dolara doğru yeni bir ralli için uygun zemin hazırlıyor.

Bu hafta Singapur’da değerli metaller için yapılacak konferans öncesi konuşmacılarla yapılan röportajlara göre yüksek enflasyon, jeopolitik gelişmeler ve resesyona dair yorumların artmasıyla güvenli varlıkların yükselmesi bekleniyor.

Bankaların tepe yöneticileri artık yeni ekonomik şoklar için uyarıda bulunarak şartların stagflasyon için olgunlaştığını ve bu durumun altın için yükseliş anlamına gelebileceğine vurgu yaptı.

“On yıllar boyunca bütçe açığı harcamaları ve aşırı genişlemeci para politikaları sonrası stagflasyon dönemine doğru ilerliyoruz” diyen Silver Bullion Pte. kurucusu Gregor Gregersen, “Böylesi ortamlarda fiziki altın ve gümüş gibi güvenli varlıklar sahip olabileceğiniz en iyi şeylerdir” değerlendirmesinde bulundu.

Gregersen, yılsonuna dek altının 2000 dolar ve gümüşün 26 dolara ulaşabileceğini ve beklenmedik durumların oluşması durumunda bu seviyeleri de aşabileceğini belirtti.

StoneX Group Piyasa Analiz Direktörü Rhona Connell ise spot altının 1.930 dolar seviyesinde ciddi bir dirençle karşılaşabileceğini ancak bu seviyenin aşılması durumunda 2 bin dolara ulaşmasının olası olduğunu kaydetti.

Konferans öncesi konuşan O’Connell, “Ekonomik ve jeopolitik temeller altın için destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor” dedi.

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron ve JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon geçtiğimiz hafta enflasyon ve Avrupa’da yaşanan savaşla birlikte yaşanabilecek ekonomik şoklar konusunda uyarılarda bulunmuşlardı. Bu belirsizliklerin yatırımcıları değer saklama araçları aramaya itebileceği değerlendiriliyor.

Yine de şahinleşen Fed, yükselen faizler ve göreceli güçlenen dolar altın üzerinde baskı kuran faktörler olarak öne çıktığını kaydeden Citigroup altın için 3 aylık hedef fiyat tahminin 300 dolar düşürerek 1.825 dolara çekti.

1 Haziran’da yayımladığı bir raporda artan varlık piyasaları dalgalanmaları ve stagflasyon gibi faktörlerin 1.800 dolar civarında güçlü bir destek oluşturduğuna vurgu yaparak 12 aylık fiyat tahminini 1.900 dolar belirledi.