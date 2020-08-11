Altında son durum ne? Ons ne kadar oldu?
Gram altın kaç lira oldu? Ons fiyatı kaç dolar? Altın düşüş trendine mi girdi? İşte altın fiyatlarında son veriler...
Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberi ile birlikte altın ons fiyatında da hızlı bir düşüş yaşandı. 2030 dolar seviyelerinde olan altın ons fiyatı 1915 dolar seviylerine kadar düştü.
Altının ons fiyatındaki düşüş sonrasında gram altın ne kadar oldu? İşte genel altın fiyatları!
Ons Fiyatı: 1.921 $
Gram Altın: 445 TL
Çeyrek Altın: 736 TL
Cumhuriyet Altını: 3.000 TL
Tam Altın: 2.950 TL
Yarım Altın: 1.475 TL
14 Ayar Altın: 261 TL
18 Ayar Altın: 334 TL