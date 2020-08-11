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Ekonomi

Altında son durum ne? Ons ne kadar oldu?

Gram altın kaç lira oldu? Ons fiyatı kaç dolar? Altın düşüş trendine mi girdi? İşte altın fiyatlarında son veriler...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:25:00 -
Altında son durum ne? Ons ne kadar oldu?

Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberi ile birlikte altın ons fiyatında da hızlı bir düşüş yaşandı. 2030 dolar seviyelerinde olan altın ons fiyatı 1915 dolar seviylerine kadar düştü.

Altının ons fiyatındaki düşüş sonrasında gram altın ne kadar oldu? İşte genel altın fiyatları!

Ons Fiyatı: 1.921 $

Gram Altın: 445 TL

Çeyrek Altın: 736 TL

Cumhuriyet Altını: 3.000 TL

Tam Altın: 2.950 TL

Yarım Altın: 1.475 TL

14 Ayar Altın: 261 TL

18 Ayar Altın: 334 TL

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