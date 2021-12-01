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Ekonomi Altında Powell düşüşü! Ne kadar sürecek?
Ekonomi

Altında Powell düşüşü! Ne kadar sürecek?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımı azaltımına dair yorumlarıyla düşerken gram altın dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeledi. Bu sabah piyasaların açılmasıyla TL bazında da dolar yüzde 2'lik düşüş gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:37:00 -
Altında Powell düşüşü! Ne kadar sürecek?

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha hızlı bir varlık alımı azaltımının olabileceğine dair yorumlarıyla 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle dün 790 TL’ye ulaşarak rekor tazeledi.

Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

Altın fiyatları, yeni koronavirüs varyantı omikronun küresel piyasalarda yarattığı endişelerin risk iştahını azaltmasıyla son günlerde yükseliş kaydetmişti.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron’un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.810 dolara kadar tırmanan ons altın, salı günü Powell’ın açıklamaları sonrasında 1.778 dolara kadar geriledi.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin neredeyse 14 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi.

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