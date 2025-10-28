Altında kayıp sürüyor! 4 bin doların altına geriledi
Geçen haftayı zirveden sert kayıpla gerileyerek kapatan altında düşüş yeni haftanın ilk gününde de sürerken ons altın uzun bir aradan sonra 4 bin doların altına geriledi.
Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan spot altın, pazartesi gününü de yüzde 3 değer kaybıyla tamamlayarak ons başına 3 bin 970 dolar seviyesine geriledi.
Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın, dokuz haftalık kazanç serisini sonlandırdı. ABD’de eylül enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kısa süreli toparlanmalar yaşansa da, haftanın ilk işlem gününde gelen kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma fiyatları aşağı çekti.
Analistlere göre, ABD-Çin geriliminin azalacağına dair haber akışı, yatırımcıların risk iştahını artırarak güvenli liman talebini zayıflattı. Bu durum, özellikle altın fiyatlarında teknik düzeltmeleri tetikledi.
GRAM ALTINDA KAYIP YÜZDE 3.40’I BULDU
Uluslararası piyasalarda yaşanan sert düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın haftaya yüzde 3,40 düşüşle başladı ve şu anda 5 bin 360 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki düşüş, diğer değerli metallere de yansıdı.
Gümüş: %6,5 değer kaybı
Paladyum: %3,3 değer kaybı
Altın: %3,2 değer kaybı
Platin: Haftayı önceki kapanışının hemen altında tamamladı.
TEKNİK DÜZELTME
Analistler, altındaki düşüşü “teknik düzeltme” olarak değerlendiriyor. ABD’de beklenenden düşük gelen enflasyon verileri, Fed’in gelecek hafta faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırırken, altın fiyatlarının haftanın son işlem gününde kayıplarını sınırlamasını sağladı.