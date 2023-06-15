Altında her dediği çıkan İslam Memiş bu kez tüm ezberleri bozdu: Gram altın, dolar kuru ne olacak

Altın fiyatları, 15 ayın ardından ilk defa faiz artırımına gitmeyen Fed'in faizi yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından geriledi. Ons altın fiyatı 1932 dolara kadar düştü. Ons altından destek alan gram altın fiyatı da Fed Başkanı Jerome Powell'in sözleri sonrası güç kaybına uğradı. Öte yandan KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 632 milyon 358 bin 848,38 lira, işlem miktarı ise 3.158,49 kilogram oldu. Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi.

Fed politika faizini yüzde 5 ila 5,25 arasında sabit bıraktı. Ancak enflasyonun halen yüksek olduğunu düşünen komite yıl sonuna kadar 2 kez daha faiz artırımı öngörüyor. Bu öngörü dolara olan talebi artırırken altın fiyatlarını geriletti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda düşüşün olduğunu ancak uzun bir süre daha yüzde 2'lik hedefe yaklaşma olmayacağına dair konuşurken bu yıl için faiz indirimi gerçekleşmesini kimsenin öngörmediğini belirtti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz ve altına yatırım yapmayı düşünenleri uyardı. Memiş, “Yine önümüzdeki haftaya kilitlendik. Önümüzdeki haftaya kadar tekrar bu güçlü duruşunu koruyan bir dolar TL kuru karşımızda olabilir” dedi.

Özellikle dolar TL kurunda beklentimde; 22 devamında 21,80 lira seviyesine kadar bir düşüşü de öngördüm. Dün yine size sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Zaten 23,12 seviyesinden çıkış yapmıştım. Avro TL kuru 25,67 lira seviyesinde Euro Dolar paritesi 1,08 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada tekrar kısa vadede 1,08 seviyesinin altını test ediyor. Oradan tekrar çıkıyor. Yine bu yaz için Euro Dolar paritesinde 1,15 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Yol haritamızda bir değişiklik yok”

“İLLA DÖVİZ ALMAK İSTEYEN EURO ALSIN…”

“Bugünkü değerlerden ben korkuyorum, ürktüm, korktum, endişeliyim, rahat edemiyorum, dolar almalıyım’ diyen arkadaşlarımıza euronun daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Altın monuz fiyatı 1931 Dolar seviyesinde şu an itibariyle 1928 Dolar seviyesine kadar geriledi. O düşüş öngörümüz bugün için gerçekleşmiş oldu. 1910 Dolar seviyesini bekliyoruz. Olsun yani burada 10 Dolarlık 15 Dolarlık bir şaşma olsa da önemli değil. Elinde Dolar bulunan yatırımcısı bu fırsatları kaçırmamalı.

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Yıl içerisinde yine 2000 Dolar seviyesinin üzerine ataklar beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden ons altındaki beklentimizin her ne kadar 1928-1918 dolarlık bir bant aralığı olsa da hiç önemli değil. Biz bu seviyelere biliyorsunuz 1970’lerden geldik bu hafta. O yüzden bu düşüş trendi beklentimiz gerçekleşmiş oldu ve dolayısıyla elinde dolar bulunduran yatırımcısı da altının ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.”

“KORKUYORSAN TRENE BİNMEYECEKSİN”

“Gram altın TL fiyatı şu an itibariyle fiziki tarafta kapalı çarşı piyasında 1475 lira. 1515 lira seviyesinden buralara kadar geldik. 30 dolarlık bir düşüş oldu. Gram altında 1481-1482 lira seviyesinden varlıklarımı TL’ye çevirmiştim. Dolayısıyla 1481-1482’ye sattığımız gram altınları şu an 1476 liraya fiziki olarak yerine koyabiliyoruz. Yani karıyla yerine koyabiliyoruz. Aldık mı almadık. Almak isteyen varsa, pişman olan varsa buyurun 1481’den sattın 1476’ye yerine koyuyorsun. 5 lira kârım var. Pişman olan varsa biz altınımızı 1481 den 1482 den sattık. Satmıştık. Ama korkuyorum. Korkma kardeşim al 1476 koy yerine. Bitti bu kadar. Korkuyorsan trenine binmeyeceksin. Bu işler cesaret ister”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.469,77

SATIŞ(TL) 1.470,02

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.373,00

SATIŞ (TL) 2.426,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.330,85

SATIŞ (TL) 1.421,43

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 9.992,00

SATIŞ (TL) 10.002,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.930,90

SATIŞ (USD) 1.931,24

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