Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Gram altında bir gol olacak, geliyor

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altında yeni yükselişlerin yakında olduğunu kaydetti.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, ons altından güzel haberlerin geleceğini belirtti.

İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları:

Gram altında hiçbir sorun yok. Yön yukarı. Dolar/TL artıyor. Bu da gram altının yükselmesine neden oluyor. Ons altın tarafı önemli. Ons altında 2 bin doları görebiliriz. Hem dolar hem de ons altından gelen destekle gram altında bir gol görebiliriz. Hatta gram gümüşten de olumlu bir yükseliş bekliyoruz.

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