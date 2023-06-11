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Ekonomi Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Gram altında bir gol olacak, geliyor
Ekonomi

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Gram altında bir gol olacak, geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:06:00 -
Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Gram altında bir gol olacak, geliyor

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Kolçak, gram altına yakında ons altının doping etkisi yapacağını ve yeni rekorların gelebileceğini söyledi.

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altında yeni yükselişlerin yakında olduğunu kaydetti.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, ons altından güzel haberlerin geleceğini belirtti.

İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları:

Gram altında hiçbir sorun yok. Yön yukarı. Dolar/TL artıyor. Bu da gram altının yükselmesine neden oluyor. Ons altın tarafı önemli. Ons altında 2 bin doları görebiliriz. Hem dolar hem de ons altından gelen destekle gram altında bir gol görebiliriz. Hatta gram gümüşten de olumlu bir yükseliş bekliyoruz.
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