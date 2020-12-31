Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 447 liradan, çeyrek altın 726 liradan, Cumhuriyet altını da 2,990 liradan işlem görüyor.



İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın son 10 yılın en karlı yılını kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1889 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın bu sabah da dolardaki zayıflıktan güç almaya devam ediyor. Dolar endeksi 89.60 seviyesi yakınlarında seyrediyor.

Böylelikle değerli metal yaklaşık %24 artışla 2010'dan bu yana en kazançlı yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugün ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veri ons altında sınırlı oynaklığa sebep olabilir.

Koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek. Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandını aşan değerli metalde yükselişin devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir oluşması önemli. Alçalan kanalın üst bandına denk gelen 1881 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir.



Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm zayıflayacaktır ve 50 günlük ortalama olan 1866 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1900 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir. Ancak 1900 seviyesi yakınlarına yükselirse gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1900 seviyesine gelinirse bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir.

"Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor"

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın 1900 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Piyasalarda, aşılamanın yayılması ülke ekonomilerine yönelik toparlanma umudunu beraberinde getiriyor, bu durum piyasalara nefes aldırırken, altın için olumsuz bir fiyatlama. Küresel çapta, dolar çok güçlü değil ve bu altının yukarı yönde hareketini sınırlı da olsa destekliyor. Bugün için ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Yılın son işlem günü olması nedeniyle olası bir durum olmadıkça altında temkinli seyir devam edebilir. Yine de dikkatli olunmalı. Ons altın için 1900$ - 1912$ ve 1923$ direnç noktaları olarak izleniyor. Olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 1873$ - 1863$ ve 1852$ destek noktaları olarak takip edilebilir."