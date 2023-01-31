Altında düşüş sürüyor! İşte fiyatlar...

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,34 altında 1.157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kaybıyla günü 1.922 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.913 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesinde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Ons altın merkez bankalarının Faiz kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı. Bu sabah Çin'de takip edilen imalat PMI verisi 49,8 beklentilerine kıyasla 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti ve küresel risk iştahını destekledi. Öte yandan bu hafta merkez bankalarının faiz kararları ons altın fiyatları için önem arz ediyor. Çarşamba günü Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı beklenirken Perşembe günü ECB ve BoE'nin 50 baz puan artırıma gitmesi öngörülüyor. Faiz kararlarının ardından merkez bankası başkanlarının açıklamaları yakından takip edilecekken bu hafta açıklanacak PMI ve istihdam verileri ons altının seyri için takip edilebilir.' denildi.

Vakıf Yatırım Foreks bülteninde, 'Teknik olarak güçlü seyreden ons altında 1,915 seviyesini yukarı trendin korunması adına önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviye altında 1,895-1,875 destekleri test edilebilir. 1,950-2,000 seviyelerini ise direnç olarak takip edeceğiz.' denildi.