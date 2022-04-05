Altında düşüş devam ediyor!

Altın, yatırımcıların Fed’in faiz yükseltme politikasındaki görünümü değerlendirmesiyle düşüşünü sürdürdü.

Spot altın, bu yıl yatırımcıların ekonomik düşüş ve enflasyonist baskılara karşı güvenli liman olarak tercih etmesiyle yüzde 5 yükseldi. Yine de yukarı yönlü hareket son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemeye çalışan Fed’in daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentileriyle sınırlı kaldı.

Avrupa Birliği, Rusya’yı cezalandırmak için ek yaptırımların yolda olduğunu belirtirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD’nin de bu hafta içinde yeni yaptırımlar açıklayacağını söyledi.

JPMorgan Chase&Co. CEO’su Jamie Dimon da daha fazla yaptırım çağrısında bulunarak ABD Merkez Bankası’nın bir noktada piyasanın beklediğinden daha fazla faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarının Merkez Bankası’nın ne kadar hızlı faiz artıracağına dair beklentilere yöne vermesi bekleniyor.

“Fed’in faiz oranlarını agresif olarak artıracağına dair baskın bir görüş var ve bu durum altına dair herhangi bir kazancı boğuyor gibi görünüyor” diyen Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howard Lee Ukrayna savaşına da değinerek, “ABD iki ülke arasında bir barış anlaşmasına varılsa dahi yaptırımların devam edebileceğini ima etti. Ancak bunun altına etkisi kalıcı olup olmayacağını söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın yüzde 0,2 değer kaybederek 1929 dolara geriledi.