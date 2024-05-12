Altınay Türk Savunma şirketi halka arz sonuçları, rakam açıklandı mı? Tam anlamıyla kaç lot dağıttı? Herkes bekliyor

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından yatırımcıların merakla beklediği yeni bir şirket halka arz takviminde yerini aldı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu süreçte, şirketin büyüklüğü, talep toplama tarihi, lot bilgisi gibi detaylar önem kazanıyor.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. son taleplerini 10 Mayıs Cuma günü alacak. Araya hafta sonunun girmesiyle sonuçlar yeni haftada beklenmeye başlayacak.

ALTINAY SAVUNMA KAÇ LOT DAĞITTI?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) halka arzında resmi sonuçlar henüz açıklanmadı ancak; halka arzında bireysel yatırımcılara %69 oranında tahsisat ile 40.588.236 lot hisse ayrıldı. Halka arza 3.5 milyon kişinin katılması halinde 11-12 lot, 4 milyon kişinin katılması halinde 10-11 lot hisse dağıtılması bekleniyor.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

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Altına Savunma Tekonojileri halka arz hisse fiyatı 32 TL olarak açıklandı.

ALTINAY SAVUNMA NE ÜRETİYOR?

Altınay Teknoloji Grubu, Türkiye merkezli bir teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirketler grubu. Şirket, 1994 yılında Hakan Altınay tarafından kurulmuş olup robot ve otomasyon teknolojileri, havacılık ve savunma alanlarında faaliyet gösteriyor Şirketin merkezi İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alıyor.

ALTINAY KAÇ LOT VERİR?

Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)