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Ekonomi Altına kaç taksite satılıyor? | Altını kaç taksite alırım?
Ekonomi

Altına kaç taksite satılıyor? | Altını kaç taksite alırım?

Altın taksit sayısı | Altın alacak olanlar taksitli ödeme yapmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı kuyum satışında taksit sayılarını düşürdü. Bu karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Peki, altına kaç taksit yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:48:00 -
Altına kaç taksite satılıyor? | Altını kaç taksite alırım?

Altın taksit düştü mü? Ticaret Bakanlığı taksit sayılarında değişikliğe gitti. Vatandaşlar altın alırken en fazla kaç taksit yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, altın kaç taksite alınır?

Altına kaç taksite satılıyor? | Altını kaç taksite alırım?

Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

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Mobilya kaç takside alınır?

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Mobilya kaç takside alınır?

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