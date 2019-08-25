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Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar

Güvenli liman altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yıl başından bu yana dolar kurundan aldığı destekle yüzde 30 değerlenen gram altının satış fiyatı 282 lirayı aştı. Piyasalarda şu sıralar gram altının talep görmeye devam edeceği ve 300 lirayı bulabileceği beklentisi hâkim.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:45
Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar

 Buğra Kardan 

Paralarını altına yatıranlar kazançlarına kazanç katıyorlar. Zira dolar kurunda yaşanan dalgalanmadan güç alarak yüzde 30 prim yapan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı zirveyi gördü.

Yıl başında 217,62 lira olan satış fiyatı 282,1 lirayı geçti. Bu dönemde altının ons fiyatında da hissedilir bir yükseliş gözlendi. Nitekim 1 Ocak 2019’da bin 283 dolardan alıcı bulan ons altın şu anda bin 527 dolar seviyesinde.

Gerçekçi tahmin

Yatırım stratejistleri ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indiriminin, Avrupa’nın varlık alımlarını başlatma kararının altın fiyatlarını yukarı taşıdığına işaret ediyor. Aynı stratejistler, “Trump’ın 0 ya da eksi faize gitmesi, dolara müdahale etmesi halinde altında yeni bir rekora tanık olabiliriz. Şu da muhakkak ki Washington-Pekin hattında devam eden ticaret savaşları ve jeopolitik riskler de altına pik yaptırabilir” tahmininde bulunuyor.

Doların payı büyük

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ilk 8 ayda altının gram fiyatının yüzde 30, ons fiyatının ise yüzde 20 arttığını belirtti. Yıldırımtürk, gram altının yukarı yönlü eğiliminde dolar/TL kurunun payının büyük olduğuna dikkat çekti.

Altının rotasını belirleyen etkenlere de değinen Yıldırımtürk, şunları kaydetti:

2019’un ilk 6 ayında Fed tarafından faiz oranının arttırılacağı ihtimali güçlüydü. Ne var ki indirim haberi geldi. Bu haberi ‘Gevşek para politikasına mı dönülüyor’, ‘Ekonomik bunalım mı var’ gibi sorular takip etti. Haliyle ons fiyatı yükseldi. Bu tabloda spekülatörlerin de rolü olduğu unutmamak gerekiyor. Malum spekülatörler gir-çık yaparak dengelerle oynadı, oynuyor.

Yatırımcılar merak içerisinde

Yatırımcılarca altın fiyatlarının artıp artmayacağının merak edildiğini dile getiren Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı:

Burada ibreyi Çin ile ABD’nin ticaret görüşmeleri etkileyecek gibi görünüyor. Tabii İran ile ABD gerginliği ve ambargo iddiaları, Almanya’nın resesyona (durgunluğa) girebileceği kaygıları ya da korkuları da altına yönelimi arttırabilir. Yine Fed’in faiz indirimlerine yenilerini ekleyip eklemeyeceği kafaları kurcalayan konulardan biri olup altın fiyatlarına yeni bir yön verebilir.

Gözler FED’de

Altının güvenli liman olarak görüldüğünü ve yatırımcıların ilgi odağında olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, ayrıca şu öngörüleri paylaştı:

Ons fiyatı ilk etapta bin 400 ila bin 450 dolar seviyesine çekilebilir, bin 360 dolara dahi gerileyebilir. Ama Fed’in faiz indirimi yapmaması, ABD ile Çin’i karşı karşıya getiren ticaret savaşlarının devam etmesi korkusu artarsa fiyat, tekrar bin 500 doları bulabilir. Tabii Fed tekrar faiz indirimine giderse ons altın değerlenir ama bin 700 dolar seviyesine de gelmez. Gram altında dolar/TL kuru pek etkili değil. Çünkü şu anda dolarda bir istikrar var. Ama dolar 6 liraya, ons fiyatı da bin 500 dolara varırsa durum yeni bir hal alabilir. Gram altın 300 liraya çıkabilir.

Restleşme alımları artırdı

ABD Başkanı Trump’ın Çin’in Amerikan ürünlerine getirdiği 75 milyar dolarlık ek gümrük vergilerine karşı yaptığı 300 milyar dolarlık misillemenin de rolüyle altın fiyatları tavana vurdu. Trump, her platformda Çin’in ülkesine her sene yüz milyarlarca dolar kaybettirdiğini öne sürüyor; kendinden önceki yönetimlerin bu duruma göz yumduğundan yakınıyor.

Nereden nereye

ALTIN                    1 Ocak 2019        24 Ağustos 2019

-Ons                      1.283 dolar          1.527 dolar

-Gram                    217,62 TL              281,81 TL

-Çeyrek                  355,80 TL              466,63 TL

-Yarım                    711,60 TL              933,26 TL

-Cumhuriyet           1.464 TL                1.863 TL

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:45
  1. altın
  2. altının ons fiyatı
  3. ABD Merkez Bankası Fed
  4. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
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