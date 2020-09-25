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Ekonomi Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın için uzmanlardan yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:47:00 -
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Altın fiyatlarındaki yükseliş üzerine açıklamada bulunan ünlü Co/DAHA firması bir rapor hazırlayarak şunları dile getirdi.

Ons altın üzerindeki baskı artarak sürüyor. Belirgin şekilde güç kazanan dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,5’e yaklaşması kaçınılmaz olarak değerli metallerin baskı altında kalmasına neden oluyor.

Kaldı ki, Fed Başkanı Powell ve Merkez  Bankası’nın diğer yetkililerinin ekonomideki toparlanmayı desteklemek için daha fazla mali teşvik gerektiğine vurgu yapmalarına karşın Kongre’de odak noktasının Ginsberg’in boş kalan koltuğunu doldurmaya kayması nedeniyle kısa vadede mali desteğe ilişkin iyimser bir haber görmemiz çok kolay görünmüyor.

Altın için olumsuz bir tablo

Bu durum daha fazla likidite artışını engellediği için altın açısından da negatif bir tablo ortaya koyuyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altındaki rakamların kısa vadeli görünümü bozduğunu düşünüyoruz. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda bir sonraki destek noktası olan 1840 doların üzerinde ne derece güçlü kalınabildiğini izleyeceğiz.

Forex'in hazırladığı analizde ise şöyle denildi: Ons altın için yorucu bir haftaydı. Piyasadaki panik havası, hisse senetlerinden ve emtialardan çıkışlara neden olduğu gibi, Dolarında yükselmesi altında satışları daha da hızlandırdı. Haftanın son işlem gününde, ons altın biraz soluklanıyor.

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