Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? 9 Şubat altın fiyatları

Hem Merkez Bankası’nın faizi artırması hem de ABD Merkez Bankası FED’in faizi sabit tutması altın başta olmak üzere piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oldu. Yatırımcısını özellikle de korona aşısının bulunmasından sonra üzen altın, son iki gündür yavaş da olsa ayağa kalkmaya başladı. Düğün ve nişan yapacaklar altın fiyatlarının bir hayli düşmesini fırsat bilin altının düştüğü şu günlerde altın alışları gerçekleştirmenin yolunu ararken, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın ve bileziğe yatırım yapan ya da yapacaklar çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 9 Şubat 2021 Salı güncel altın fiyatları...