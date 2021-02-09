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Ekonomi Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? 9 Şubat altın fiyatları
Ekonomi

Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? 9 Şubat altın fiyatları

Hem Merkez Bankası’nın faizi artırması hem de ABD Merkez Bankası FED’in faizi sabit tutması altın başta olmak üzere piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oldu. Yatırımcısını özellikle de korona aşısının bulunmasından sonra üzen altın, son iki gündür yavaş da olsa ayağa kalkmaya başladı. Düğün ve nişan yapacaklar altın fiyatlarının bir hayli düşmesini fırsat bilin altının düştüğü şu günlerde altın alışları gerçekleştirmenin yolunu ararken, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın ve bileziğe yatırım yapan ya da yapacaklar çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 9 Şubat 2021 Salı güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-02-09 08:22:00 -
Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? 9 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.840,64 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 691,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,43 hareketli başladı. Peki 9 Şubat 2021 Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar? Altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.744,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,51 artışla başladı. Peki Cumhuriyet altını ne kadar 9 Şubat 2021 Salı bugün? İşte altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

418,37

420,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.839,42

1.839,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

669,33

684,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.677,43

2.728,25

YARIM ALTIN FİYATI

1.334,59

1.368,30

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.677,43

2.728,25

ATA ALTIN FİYATI

2.764,37

2.834,35

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,33

276,99

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

378,70

407,34

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,25

6,26

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,52

27,54

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