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Ekonomi Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Ekonomi

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, son on yıl içerisinde en iyi yıllarından birini bitirmeye hazırlanıyor. Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte 28 Aralık 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:00:00 -
Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Sene başından Ağustos ayına kadar corona virüs salgınının yarattığı belirsizlikle birlikte yüzde 36 seviyelerinde değer kazandıktan sonra düşüş eğilimine girmesine rağmen altın fiyatları, sene başından bu yana yüzde 24 civarında yükselerek bu seneyi son on yıldaki en büyük kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Küresel piyasaların büyük bir bölümünün kapalı olduğu günde piyasalarda yatay seyir sürüyor.

Yılın son haftasına da değer kazancıyla başlayan gram altın, 460 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle sınırlı işlemlerle, 1.894,83 dolar seviyesinde konumlanıyor.

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