Altın yeni güne düşüşle başladı!

Elinde altını bulunan veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.

Altın güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

Gram altın ne kadar?

Önceki kapanışını 526,99 TL ile yapan gram altın, şu anda 526,51 TL alış ve 526,60 TL sarış fiyatına sahip.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ise bugün yukarı yönlü ibreyi göstermekte. Önceki kapanışını 3.442,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 7 Haziran sabahı 3.361,00 TL alış ve 3.451,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar oldu?

Bir önceki kapanışını 1.727,00 TL'den yapan yarım altın şu anda 1.681,00 TL alış ve 1.733,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.

Çeyrek altın ne kadar?

Önceki kapanışını 864,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 846,00 TL alış ve 866,00 TL satış fiyatına sahip.