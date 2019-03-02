0553 313 94 23

Altın yatırımcısını üzdü

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Altın yatırımcısını üzdü

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,08'lik sınırlı kazançla 103.266,58 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 102.956,60 puanı, en yüksek ise 105.269,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,00'lik artışla 116.595,92 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,23'lük primle 75.092,60 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,13'lük azalışla 122.464,72 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,13'lük kayıpla 99.381,87 puana geriledi.

 

- Vestel en çok prim yapan hisse

 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,20 ile Vestel oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 29,41'lik artışla İhlas Holding, yüzde 14,61'lik yükselişle de MLP Sağlık izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,22 ile İhlas Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 7,09'luk düşüşle ASELSAN, yüzde 5,72'lik azalışla da Kartonsan takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 480 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 954 milyon lirayla Vestel, 3 milyar 614 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 660 milyon lirayla Koç Holding, 36 milyar 960 milyon lirayla Garanti Bankası ve 35 milyar 584 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

 

- Altın geriledi, döviz yükseldi

 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66'lık azalışla 226,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,66'lık kayıpla bin 510 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,18'lik artışla 5,3890 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,57'lik yükselişle 6,1380 lira oldu.

Geçen hafta 6,9370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,96'lık primle 7,1420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,24 değer kazanarak 5,3970 liradan alıcı buldu.

 

- Yatırım fonları

 

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:04
  1. İstanbul
  2. Yatırımcı rehberi (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar arası masa tenisi şampiyonası sona erdi
    1. Okullar arası masa tenisi şampiyonası..
    2. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    3. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    4. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    5. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    6. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    7. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    8. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    9. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    10. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    11. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    12. SpaceX'ten tarihi uçuş
    13. Bir devrin içyüzü
    14. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    15. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    16. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    17. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    18. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    19. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    20. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    21. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    22. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    23. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    24. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    25. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    26. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    27. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    28. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    29. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    30. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...