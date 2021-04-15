Altın yatırımcıları Merkez Bankasının toplantısına kilitlendi

Merkez Bankası toplantısı yarın yeni başkan Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde ilk kez yapılacak. Piyasalar Merkez Bankasının toplantısına odaklandı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Stratejist Rıdvan Baştürk olası sonuçlara ilişkin konuştu.

"Ons altında ana direnç olarak 1760 doları izliyorum." diyen Baştürk, "Bu seviye altında kalındığı sürece baskı ön planda olmaya devam edecektir. Olası yükselişlerde, 1760 dolar direnci baz alınarak satış fırsatları görebiliriz. Aşağıda ise, 1720 doları ara bir destek olarak izlenebilir. Bu destek kırılırsa 1700-1680 dolar bölgesine doğru baskı bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Oynaklık olabilir'

Merkez Bankasının bugün yapılacak toplantısına da değinen Baştürk, "Ons altındaki baskı, gram altını da aşağı çekiyor. Çünkü dolar kurunda yaklaşık iki haftadır çok sakin bir görünüm var. Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı dolar kuru üzerinde oynaklığa neden olabilir. Bu kapsamda gram altında da oynaklık görebiliriz. Gram altın özelinde, orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyelin olduğunu ve düşüşlerin kademeli şekilde fırsat verebileceğini düşünmeye devam ediyorum. 448, 440 TL ve 425 TL seviyeleri gram altın için kademe yerleri olarak izlenebilir." şeklinde konuştu.