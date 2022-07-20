Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba öneri: Dolardan fazla getirisi var! Zenginler parayı oraya gömdü

Para ve altın piyasaları bu hafta TCMB’nin ve ECB’nin, haftaya ise Fed’in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Dolar, altın, Euro, Bitcoin bile haftaya yükselişle başladı. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2022'yi soygun yılı olarak tanımlarken dolara yatırım yapanların neden kaybedeceğini açıkladı, yatırımcıları uyardı.

Tgrthaber'de yer alan habere göre, 2022 yılın soygun yılı olduğunu söyleyen Memiş, piyasalarda ciddi bir manipülasyon olduğunu vurguladı. İnsanların hipnoz edilmiş gibi eski dünya ekonomisini aradığını kaydeden Memiş, alırım, satarım ve para kazanırım mantığıyla hareket eden pek çok insan olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Doların bu denli değer kazanması ile insanlarda dolara güvenin, dolar bir rezerv paradır, dolar alın gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki 2023’e geldiğimizde ters bir rüzgar göreceğiz. 2022’de agresif faiz artırımı yapan Fed’in 2023’te agresif bir faiz indirimine gideceğini göreceğiz. Covid-19 vakalar artıyor ve Avrupa’da Eylül itibari ile enerji krizi yaşanacak. Doların gerçek değeri bu değildir; yatırımcıya en fazla kaybettirecek paradır. Dolar 100 seviyesinin altında olmak zorundadır. Euro’nun getirisi daha fazla. Öyle bir illüzyon yapıyorlar ki bütün dünyadaki insanları korkutarak dolara yönlendirmeye çalışıyorlar, buna Rusya karşı çıktı. Doların sonu iyi gözükmüyor.”

Zenginler parasını buralara yatırıyor

Memiş, zenginlerin yatırım araçlarını şöyle açıkladı: “Zenginlerin birikimi genelde altın ve gümüştür. Sonucuna baktığımızda ise toraktır. Dünyada tarımı kim elinde tutuyorsa güç ondadır. Zenginlerin toprak almasının nedeni budur. Dünyanın en zengin insanları toprağa yatırım yapan ve hayvancılıkla uğraşan topluluklardır. Zenginler tarım emtialarına yatırım yapıyor. Dövizden veya diğer yatırım alanlarından daha fazla kazandırıyor. Tarım arazisi alamayan kişi tarım emtialarından alabilir.”