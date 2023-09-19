Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın uçacak diyerek tarihi duyurdu: Altında sürpriz gelişme!

Altın yatırımcılarının merakla beklediği haber geldi! Piyasanın uzman ismi tarih vererek duyurdu. Altın adeta uçacak, kemerleri bağlayın! En yüksek seviyeye çıkacak!

Altın piyasalarının inişli çıkışlı seyri, finans analistlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu dalgalı hareketlilikle ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED'in faiz kararının yaklaşmasıyla piyasalarda denge kaybı yaşanıyor. İslam Memiş, altın piyasasının mevcut durumunu değerlendirdi ve gelecek hakkında önemli tahminlerde bulundu.

İslam Memiş, teknik analizler ışığında ons altın için şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın 1.921 dolarda. 1.930 dolar test edildi, geri geldi. FED'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 – 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1.930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında."

İslam Memiş, elinde dolar bulunanları altındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirmeleri konusunda uyardı.

EKİM AYINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK

İslam Memiş, ekim ayının altın için dönüm noktası olabileceğine işaret etti: “Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgâr tersine dönecek ve 2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.”

FED'in faiz kararına kadar altında baskı olacağını ifade eden Memiş, “FED’e kadar baskı altında kalacak, FED sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi” ifadelerine yer verdi.

İslam Memiş Ekim ayına tekrardan dikkat çekerek, "Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında" şeklinde konuştu.

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