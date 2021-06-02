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Ekonomi Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Olay iddia
Ekonomi

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Olay iddia

Altın ve gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilirken, bağımsız spekülatör Lobo Tiggre'den dikkat çeken altın ve gümüş iddiası geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:26:00 -
Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Olay iddia

Gümüş fiyatları artacak mı? Gümüş yükselecek mi? Altın fiyatları artacak mı? gibi sorulara cevap aranırken bağımsız spekülatör Lobo Tiggre gümüş ve altın fiyatları ile ilgili olay iddialarını açıkladı.

Altın için '3.000 dolar', gümüş için '150 dolar' iddiası!

kriptokoin'in haberine göre; altın için 3.000 dolar, gümüş için 150 dolar seviyeleri iddiasında bulunan Lobo Tiggre, geçtiğimiz seneki bazın ne kadar düşük olduğu göz önüne alındığında, bir sonraki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) açıklamasında senelik enflasyon verileri düşebilse de aylık artışın altın fiyatlarındaki ralliyi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

Aydan aya olan değişimin izlenmesini söyleyen Tiggre, geçen ay hiçbir şeyin ucuzlamadığını söyleyerek, aydan aya TÜFE rakamlarının ve FED'in baktığı rakamların neler olduğunu sordu. Tiggre, bunların gerçekten çok güçlü bir hikaye anlatacağını düşündüğünü söyledi.

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