Altın ve gümüş fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden dikkat çeken iddia

Haftanın son işlem gününde düşüşe geçen gram altın 18 aralık cuma gününü 461 lira seviyesinde kapattı. Gümüşün gram fiyatı haftayı düşüşle kapatarak 6 lira 32 kuruş seviyesine geriledi. Dolar kuru ise haftayı büyük bir düşüşle kapadı. Dolar 7 lira 63 kuruşa inerek son haftaların en düşük seviyesine düştü.

Yaşanan gelişmelerle beraber vatandaşlar, Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? Gümüş fiyatları artacak mı? sorularının cevaplarına yanıt arıyor.

Altın ve gümüşle ilgili teknik analizler yayımlayan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, CAATSA yaptırımları ve altın, gümüş fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve gümüş fiyatları artacak mı? Dikkat çeken iddia

Milligazete'nin haberine göre; Youtube'daki hesabından yorumlarda bulunan Şatıroğlu, altın ve gümüşteki rallinin yani çıkışın süreceğini, iki değerli madenin de kritik dirençlerde olduğunu ileri sürdü. Şatıroğlu, ons altındaki yükselişin süreceğini söyledi. Gram altında yükselmeleri sınırlı kalmasındaki sebebin dolar kuru olduğunu, gümüşte yaşanan geri çekilmelerin artık bittiğini iddia eden Şatıroğlu, gümüşün yeniden düşmesi için ABD'deki paketin çıkmaması gerektiğini, gümüşteki son alım fırsatının kasım ayı sonunda verildiğini söyledi.

Uzmanlar, gelebilecek CAATSA yaptırımlarının piyasaları ateşleyebileceğini iddia ediyor.