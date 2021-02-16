  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı
Ekonomi

Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı

Doların 7'nin altına sarkmasıyla birlikte altın adeta yere çakıldı. Peki altının gidişatı ne yönde, geri çekilme sürecek mi? Altınla ilgili açıklamalarda bulunan teknik analist Tunç Şatıroğlu, ABD'deki gelişmelere işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:26:00 -
Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı

Dolar kuru 6.92'lere kadar çekilince altın da bu çekilmeden nasibini aldı. Altın sert düşüşle başladığı haftada gramında 404 TL'yi gördü. Böylece, altın fiyatları son 7 ayın düşük seviyesini test etmiş oldu. Haftanın ikinci işlem gününde de trend aşağı yönlü... Birikimini altında değerlendiren yatırımcı durumdan ziyadesiyle tedirgin... Peki altındaki bu düşüş nedeni ne, düşüş devam edecek mi? Altın ve gümüş ile ilgili güncel durum değerlendirmesi yapan piyasa teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Altında ilgili umutlu konuşan Şatıroğlu, ABD'deki o gelişmeye dikkat çekti.

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın hafta başındaki gerileyişi devam etti. Altın fiyatları son günlerin en büyük seviyesine düştü. Gram altın 404 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 659 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 695 liraya düştü. Altındaki düşüş altının ons fiyatında sınırlı kaldı. Altının ons fiyatı 1821 dolardan izliyor.  Altında yaşanan düşüş gümüşü etkilemedi. Altındaki son durumu sosyal medya hesabında değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, piyasalar hakkında konuştu.

Altınla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

Altın sakin, 1800'e ( dolar) kadar gitmeden duruldu. ABD'den teşvik beklentisi altındaki satışları sınırlıyor. Ancak henüz yükselişe de geçemiyor. ABD 10 yıllıklarındaki artış bugün ABD piyasası açılınca durup terse dönecek olursa bu altın fiyatları için pozitif olacaktır.

Gümüş yükselmeye devam ediyor

Gümüş fiyatları 6 lira 18 kuruş seviyesinde izliyor. Gümüşün ons fiyatı 27 dolardan işlem görüyor. Rakamlara bakıldığında altındaki düşüşe rağmen gümüşteki yükseliş devam ediyor. Gümüşteki yükselişi değerlendiren teknik analiz uzmanı ve finansçı Tunç Şatıroğlu, " Gümüş her şeye rağmen 27,44 (dolar) desteğinin üzerinde kaldı. Altında olabilecek bir miktar pozitif hareket, teşvik beklentilerini artması gibi bir havayla 29 direncine hızla hareket edebilir. Gümüş, altına göre güçlü durmaya devam ediyor." iddiasında bulundu.

16 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons Altın - Alış: 1.821,31 dolar Satış: 1.821,50 dolar

Gram Altın - Alış: 406,60 lira Satış: 406,80 lira

Çeyrek Altın - Alış: 654,57 lira Satış: 659,42 lira

Cumhuriyet Altını - Alış: 2.665,00 lira Satış: 2.695,00 lira

Kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu
Gündem

Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu

Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Hakan Ural, Gara'da PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 vatan evladıyla ilgili sesini çık..
Gündem

"Stratejik önemi var" diyen Rusya'dan bomba Türkiye açıklaması! "İşbirliği yapabiliriz"

Demir yolu sektörünün Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov, ..
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji, çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek, Orta Karadeniz, Akdeni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay