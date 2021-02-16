Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı

Dolar kuru 6.92'lere kadar çekilince altın da bu çekilmeden nasibini aldı. Altın sert düşüşle başladığı haftada gramında 404 TL'yi gördü. Böylece, altın fiyatları son 7 ayın düşük seviyesini test etmiş oldu. Haftanın ikinci işlem gününde de trend aşağı yönlü... Birikimini altında değerlendiren yatırımcı durumdan ziyadesiyle tedirgin... Peki altındaki bu düşüş nedeni ne, düşüş devam edecek mi? Altın ve gümüş ile ilgili güncel durum değerlendirmesi yapan piyasa teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Altında ilgili umutlu konuşan Şatıroğlu, ABD'deki o gelişmeye dikkat çekti.

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Altın hafta başındaki gerileyişi devam etti. Altın fiyatları son günlerin en büyük seviyesine düştü. Gram altın 404 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 659 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 695 liraya düştü. Altındaki düşüş altının ons fiyatında sınırlı kaldı. Altının ons fiyatı 1821 dolardan izliyor. Altında yaşanan düşüş gümüşü etkilemedi. Altındaki son durumu sosyal medya hesabında değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, piyasalar hakkında konuştu.

Altınla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

Altın sakin, 1800'e ( dolar) kadar gitmeden duruldu. ABD'den teşvik beklentisi altındaki satışları sınırlıyor. Ancak henüz yükselişe de geçemiyor. ABD 10 yıllıklarındaki artış bugün ABD piyasası açılınca durup terse dönecek olursa bu altın fiyatları için pozitif olacaktır.

Gümüş yükselmeye devam ediyor

Gümüş fiyatları 6 lira 18 kuruş seviyesinde izliyor. Gümüşün ons fiyatı 27 dolardan işlem görüyor. Rakamlara bakıldığında altındaki düşüşe rağmen gümüşteki yükseliş devam ediyor. Gümüşteki yükselişi değerlendiren teknik analiz uzmanı ve finansçı Tunç Şatıroğlu, " Gümüş her şeye rağmen 27,44 (dolar) desteğinin üzerinde kaldı. Altında olabilecek bir miktar pozitif hareket, teşvik beklentilerini artması gibi bir havayla 29 direncine hızla hareket edebilir. Gümüş, altına göre güçlü durmaya devam ediyor." iddiasında bulundu.

16 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons Altın - Alış: 1.821,31 dolar Satış: 1.821,50 dolar

Gram Altın - Alış: 406,60 lira Satış: 406,80 lira

Çeyrek Altın - Alış: 654,57 lira Satış: 659,42 lira

Cumhuriyet Altını - Alış: 2.665,00 lira Satış: 2.695,00 lira

Kaynak: internethaber