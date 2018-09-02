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Altın ve Euro’da kazanç haftası

Dövizdeki dalgalanmadan uzak duran altın yatırımcısının yüzü bu hafta güldü. 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 254.00 liraya yükselerek yatırımcılarına yüzde 9,11 seviyesinde kazanç sağladı.

02 Eylül 2018 Pazar 12:07
Altın ve Euro’da kazanç haftası

Kurban Bayramı'nın ardından hareketli bir hafta geçiren para ve altın piyasalarında altına yatırım yapanların yüzü güldü.  Bayramdan önce kayıplarla 90 bin sınırında seyreden (Borsa İstanbul) BİST 100 endeksi önce 94 bin seviyesini aştı ve 94. 279’a kadar çıktı.

DÖVİZDEN UZAKLAŞAN SEVİNDİ

Cuma günkü kapanışında ise 92.723 seviyesine geriledi. BİST’de işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,81 yükseliş kaydetti. Dövizdeki dalgalanmadan uzak duran altın yatırımcısının yüzü bu hafta güldü. 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 254.00 liraya yükselerek yatırımcılarına yüzde 9,11 seviyesinde kazanç sağladı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,94 yükselişle 1.693,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 380,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 413,00 liraya yükseldi. Euro/TL de de 7.50 seviyesini aşarak bir haftada yüzde 9,41 değer kazandı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:07
  1. Kurban Bayramı
  2. (Borsa İstanbul) BİST
  3. Cumhuriyet altını

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