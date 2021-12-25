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Ekonomi Altın ve doları yüksekten alanlar dikkat! İslam Memiş 'Üzülmeyin' diyerek konuştu
Ekonomi

Altın ve doları yüksekten alanlar dikkat! İslam Memiş 'Üzülmeyin' diyerek konuştu

Altın ve dolarda düşüş olacağını önceden tahmin eden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:22:00 -
Altın ve doları yüksekten alanlar dikkat! İslam Memiş 'Üzülmeyin' diyerek konuştu

Altın ve doların çökeceğini bilen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yüksekten dolar ve altın alanların üzülmemesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, 'sabır' mesajı verdi.

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Hayat bir okuldur, hiç diploma alamazsınız. Tercihlerinizde zarar etmiş gibi görünür ancak tecrübe kazanmış olursunuz. Tecrübeye de bedavaya sahip olamazsınız. Yarın ki kazancınızı, bugünkü tecrübeye borçlu olacaksınız. Yani, kaybetmedin. Sadece kazanç merdiveninin basamağındasınız" dedi.

Yüksek rakamlardan yatırım yapanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Yüksek veya düşük, sonuçta aldın ve senin. Sen kazandın. Sen emek verdin. Sen karar verdin. Sen karar vereceksin. Durduğu yerde duruyor ve halâ senin. Bu, büyük bir nimet ve özgürlük. Başardın, sen kazandın. Çalmadın. Bu onur ve gurur sana yeter" dedi.

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