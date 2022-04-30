Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş yapılması gerekeni açıkladı

Altın ve para piyasasına ilişkin önemli açıklamalar yapan piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi.

Piyasada yaşanan iniş çıkışları yatırımcı için değerlendiren finansist İslam Memiş, son değerlendirmesinde önemli konuya dikkat çekti.

Memiş, "tezgah" diyerek vatandaşı 'Kaos' için uyardı. İşte Memiş'in dikkat çeken konuşmalarından satır başları.

Altının son dönemlerde önemli ataklar yapması ve Dolar/Euro'un yükselişe geçmesiyle yatırımcı elindeki birikim için tedirgin olmaya başladı.

Dolar yükselecek mi? Altın yükselecek mi? gibi sorular arama motorlarında araştırılırken Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcı için son dönemlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik için uyarı geldi.

Son durum

Gram altın 30 Nisan 2022 Cumartesi gününe 905 TL ile başlarken dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro ise 15,66 TL ile yükselişine devam ediyor.

Manipülasyona dikkat edin

Altının son günlerdeki ciddi düşüşü elinde altını olanları tedirgin ederken Memiş, piyasalardaki bu düşüşün geçici olduğunu ifade etti.

'Manipülasyona' dikkat çeken Memiş, daha önce belirttiği seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu tekrar etti.

Kademeli alımın altını çizen Memiş, "Aylardır manipülasyonlar olacak, fiyatlandırmalar sağlıksız olacak dedim" dedi.

Kaos yılı olacak

Altın ve dolar için önerilerini tekrarlayan Memiş, 2022 yılın karışık bir yıl olacağını söyledi. Her gün kavga ve kaosun olacağını belirten Memiş, "Aylık ve yıllık bazda dalgalı fiyatlamaların gerçekleştiğini göreceğiz. Her gün kaos her gün kavga. Berbat bir durumda yolumuza devam ederken oltayı atanlar oturdukları yerden para kazanıyorlar" diye konuştu.

Memiş, Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dövizini faiz karşılığında dövizciye, altınını faiz karşılığında kuyumcuya emanet bırakıyor, ondan sonra diyor ki ben mağdurum. Kuyumcu dövizci ortadan kayboluyor. Bir bakıyorlar biz mağduruz, malımızı çaldı gitti diyorlar. Öyle bir şey yok. Sen tefeciye bıraktın paraları sonucuna da katlanmak zorundasın. Kur korumalı mevduat var, oraya niye yatırmıyorsun, devlete niye güvenmiyorsun. Nefis, iradenin önüne geçtiği için insanların algıları farklı çalışıyor. Bu tezgahları size hatırlatmaya devam edeceğim."