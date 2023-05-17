Altın ve doları olanlar, biriktirenler İslam Memiş uyardı, yeni tahmin geldi: Şaşırmaya hazır olun! Altın, dolar ve euro bugün

Altın biriktirenler bu sefer kazandı! Olmaz denilen oldu, o rakam sonunda göründü. Türkiye'nin kritik seçim süreci ile beraber, piyasaların üzerindeki mali fiyatlandırma belirginleşmeye devam ederken, altın ve döviz piyasalarının deneyimli ustası İslam Memiş, gram altın ve döviz kurlarına dair tahminlerini titizlikle inceliyor...

Günler sonra Günler sonra ons altın 2000 Dolar’ın altında!

Tüm dünyada ekonomik anlamda pek çok şey değişiklik göstermeye devam ediyor. Son birkaç yıldır sürekli artış içerisinde olan dol, euro altın ve ons altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Ancak, bu yükselişin ardından yine uzun zaman sonra ilk kez ons altın fiyatları 2000 TL’nin altına düştü. Onu hakkında bir tedirginlik yaşayan yatırımcılara tavsiye Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş’ten geldi.

RAHAT OLUN

Uzman İslam Memiş konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bekleyişinizin altının yükselmesi yönünde olduğunu biliyoruz. Ancak bu durum kimseyi tedirgin edecek derece bir düşüş değil. İçinizi ferah tutun, zaten bazı düşüş aralıklarının olacağından bahsetmiştik.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Analist İslam Memiş, eski alarmlarını gündeme getirerek, yatırımcıları finansal arenadaki manipülasyonlara karşı tetikte olmaları konusunda yönlendiriyor. Altın fiyatlarındaki dramatik düşüş! 90 TL'lik hızlı değer kaybı: Altın sahipleri ve altın almayı düşünenler dikkatli olmalı! Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki en son gelişmeleri merakla takip ediyor. Seçim öncesinde aralıksız kırdığı rekorlarla dikkat çeken altın fiyatları, seçim sonrasında hızlı bir düşüş gösterdi.

İSLAM MEMİŞ FİYAT HAREKETLERİNİ YORUMLADI

Türkiye, hassas bir seçim dönemini geçirirken, piyasalarda fiyatlandırma belirginleşmeye devam ediyor gibi görünüyor. Seçimle ilgili belirsizlikler yavaşça normalleşme eğiliminde iken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan fiyat dalgalanmalarını değerlendirerek gram altın ve döviz kuru hakkındaki öngörülerini ortaya koydu.

Geçmişte İslam Memiş, yatırımcıları piyasadaki manipülasyonların potansiyel tehlikelerine karşı uyarmıştı ve "Seçimden önceki ve sonraki haftaya özellikle dikkat edin" diye bir uyarı yapmıştı. Bu uyarıları dikkate alan yatırımcılar, finansal kazançlarını artırmışlardır. Ancak bu uyarıları göz ardı edenler, döviz büroları ve kuyumcularda maddi kayba uğramışlardır.

Geçen hafta döviz almayı düşünenlerin sayısı oldukça yüksekti. Ancak fiyatların düşmesiyle birlikte maddi zarara girmeye başlamışlardır. Serbest piyasada dolar kurunun düşmesi, 22,60 TL'den dolar alanları maddi kayba sürüklemiştir. İslam Memiş, yatırımcıların başkalarının ekmeğine yağ sürdüğünü ve zarar ettiklerini belirtmektedir. Bu durumda olanların zararlarını ne zaman telafi edecekleri ise belirsizdir.

"ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKATLİ OLMALI"

Cumartesi günü gram altının fiyatı 1.516 TL iken, İslam Memiş geçen hafta gram altın alınmaması konusunda önemli uyarılarda bulunmuştu. Ancak birçok kişi, uyarıları dikkate almayarak gram altın satın aldılar. Sonuçta, bu kişiler maddi zarara girmişlerdir. Gram altının fiyatı şu anda 1.412 TL'ye düşmüştür ve bu durumda olanlar maddi zarar yaşamışlardır.

Altın fiyatlarında ani düşüş! 90 TL'lik hızlı değer kaybı: Altın sahipleri ve altın almayı düşünenler dikkatli olmalı!

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri dikkatle izliyorlar. Seçim öncesinde birbiri ardına rekorlar kıran altın fiyatları, seçim sonrasında önemli bir düşüş yaşamıştır. Konuyla ilgili olarak Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, bir açıklama yaptı.

17 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

EURO: 21,4441 (Alış) - 21,4828 (Satış)

STERLİN: 24,5161 (Alış) - 24,6390 (Satış)

1 DOLAR = 19,76 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

17 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.262,54

Gram altın satış: 1.262,73

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.193,00



Çeyrek altın satış: 2.250,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.400,00

Yarım altın satış: 4.527,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.774,00

Tam altın satış: 9.012,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.094,00

Cumhuriyet altını satış: 9.231,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.043,00

Ata altın satış: 9.271,00