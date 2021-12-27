Altın ve dolar konusunda her dediği çıkan Haluk Özdil'den yeni tahmin: Devlet yetkilisinden bilgi aldım...

Altın ve dolarla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Haluk Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Doların artık sert bir şekilde yukarı yönlü yükselişinin olmayacağını belirten Haluk Özdil, altın yatırımcısı için ise ümitvari konuştu.

Özdil yaptığı açıklamada, "Bence bir süre daha stabil durum devam edecek. Ben bundan sonra doların üç günde 18 lira olacağını düşünmüyorum. Küçük yatırımcıda altına kayış var. Altının daha çok hızlanması ons tarafına da bağlıdır. Şu an 1800 dolar kırılma noktasıdır. Dünyada bir hiperenflasyon başladı. Türkiye’de dolardan bağımsız bundan etkilenecek. İleride FED faizleri artırırsa dünyanın ekonomik durgunluğa sürüklenme ihtimali de var. Bu söyleyeceğim devlet yetkilisinden özel bir bilgi, yetkili "Türkiye’de bazı dengeleri 'yeni petrol kaynakları ve altın madenleri değiştirebilir" dedi. Türkiye’de bir şeyler bulunmuş olabilir. Üst düzey teknolojik ürünleri üretip satamazsak ilerideki sorunlar bence devam eder. Bu ihracat meselesini bir kademe daha arttırmak lazım" dedi.