Altın ve dolar için ne dediyse çıkan Haluk Özdil'den 3 Ocak uyarısı: Büyük darbe yolda! Sakın...
Altın ve dolar konusunda yaptığı uyarılarla dikkatleri üzerine çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil, 3 Ocak iddiaları sonrası çok çarpıcı uyarılarda bulundu.
Altın ve dolar konusundaki tahminleri çok geçmeden gerçekleşen stratejist Haluk Özdil, dikkat çeken uyarılar yaptı.
Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil, 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağını söyledi.
İşte Özdil'in o açıklamaları:
‘İktidar giderse ne olursa olsun. Dolar 30 lira olacak’ diyen güruh şimdi 3 Ocak’ta bir şeyler olacağını söylüyor. Hiçbir şey olmayacak. Doların tekrar yükselişe geçmesini isteyen bazı fonlar var. Saldırılar düzenliyorlar. Bunların içeride ortakları var. Yine başladılar. Hiç kimse dolar almaya yeltenmesin. İkinci bir darbe yolda. Bu seferki darbe alıcılara çok feci bir şekilde zarar verecektir. Küçük yatırımcı için dolar ya da altın zengin etmez. 3 Ocak’ta bir şey yapılacağı yok ama bir atak gelebilir. Gelse de karşılık verilecektir. Doların 11-12 bandında seyredilmesi isteniyor. Düşmesi de beklenmiyor. Çünkü düşerse ihracat anlamında şirketler rakipleriyle mücadele edemez.
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