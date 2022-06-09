Altın ve dolar için ekonomist Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Pazartesi gününe kadar bunu yapın

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kurunun sert yükselişine bağlı olarak gram altın 1.030 seviyelerini gördü. Yüksek enflasyon karşısında güvenli liman emtialara yönelen vatandaşlar ''Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi?'' sorularının cevabına odaklandı. Finans analisti Hatice Kolçak dolar için yukarı yön uyarısı yaparken ‘’Buradan geri dönüş artık çok zor'' ifadeleriyle yeni dolar tahminini açıkladı.

Altın ve dolar ralli yarışına devam ediyor. Dolar 17,20 sınırında güne başlarken peşinden diğer yabancı para birimlerini ve gram altın fiyatını da sürüklüyor. Küresel altın fiyatları dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile baskılanma sürecini sürdürse de gram altın yurt içinde dolar/TL kurundan aldığı destekle yönünü yukarı tutmaya devam ediyor. Hatice Kolçak dolar yorumu ile ilgili sorulara ''17 seviyesi sürpriz değildi. Önemli olan ne kadar dayanacağız'' şeklinde cevap verdi.

Altın ve dolar 2022 zirvelerini test ederken finans analisti Hatice Kolçak çarpıcı tahminlerde bulundu:

''Dolara tarafından risklerin tamamı yukarı yönlü. Bu zamana kadar bir şekilde baskılanıyordu ve kademeli olarak yükseliyordu. Ancak ‘faiz indirmeyeceğiz’ açıklamaları doları destekledi. Süper Bono ile ilgili bekleyiş sürüyor. Belki de Süper Bono etkisiyle düşüşe geçmeden yükselmesine izin veriyorlar. Eğer paket açıklanır ve geri çekilme yaşanırsa mutlaka değerlendirin.''

''Bütün dünya diken üstünde ABD enflasyonu için bekliyor. Çünkü yüksek bir enflasyon dolar endeksini körükleyecek ve Fed’in daha sıkı bir faiz politikası ihtimalini gündeme getirecek. Piyasalarda aşağı yukarı hareketlilikler olacaktır. Döviz ve emtiada ortalık karışacak. Önümüzdeki Pazartesiye kadar işlem yapmak için uygun zaman değil. Daha çok bekleme modunda olmalıyız. Mesele elimizdekileri koruyabilmek.''