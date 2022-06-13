Altın ve dolar için bu uyarı ezber bozar! Hatice Kolçak duyurdu: Ben olsam o tarihe kadar hemen bunu yapardım

Altın ve dolar fiyatları ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.

Para Piyasaları Uzmaı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın ve dolar yatırımcısını uyardı.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Dolar endeksi çok güçlü şu an. Dünyada büyük bir şekilde güçlendi. Doları baskılamakta zorlanıyoruz. FED Toplantısı’na kadar bu seviyeler sürecek. Ons altın tarafı yükselişe geçti. Bu hafta bahsettiğim risklerden dolayı dolardaki yukarı yönlü riskin devam ettiğini belirtebilirim. Çarşamba gününe kadar beklemek zorundayız. Rakamların oturması Perşembe ve Cuma gününü bulabilir. İlla ki işlem yapmak isteyenler için ise kademeli alım olabilir. Yatırım tavsiyesi değil ama ben öyle yapıyorum. Ama ben bu hafta herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama çok büyük bir düşüş olursa alım yapabilirim" dedi.