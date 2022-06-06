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Ekonomi Altın ve dolar her an çakılabilir! Ekonomist Hatice Kolçak bomba haberi verdi
Ekonomi

Altın ve dolar her an çakılabilir! Ekonomist Hatice Kolçak bomba haberi verdi

Altın ve dolarda yukarı yönlü hareket beklentisi devam ederken ekonomist Hatice Kolçak'tan ezber bozan bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:07:00 - 2022-06-06 09:17:20
Altın ve dolar her an çakılabilir! Ekonomist Hatice Kolçak bomba haberi verdi

Küresel altın fiyatları dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeyle kayıplarını geri kazanmaya başladı. Dolar/TL kuru 16,50 sınırını aşarken gram altın 980 bandının üstüne yükseldi. Ünlü ekonomist İslam Memiş ''Gram 975, dolar kuru 16,50 üzerinde tutunmaya devam ederse altında hedef 1.000 lira dolar/TL’de ise 16,80 rakamlarını konuşabiliriz. Gram altında pik nokta beklediğimizden önce geldi'' açıklamalarını yaptı.

Gram altın son durum

Gram altın hafta sonu sakinliğini yükselişe bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ''Enflasyon düşüş eğiliminde'' ifadeleri yatırımcıyı ümitlendirirken bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomik paketler açıklaması bekleniyor. İslam Memiş altın fiyatını doğrudan etkileyen dolar hakkında ''Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni ürünleri açıklayacaktır. Paketle birlikte dolar 16 altına sarkabilir ancak düşüşler kalıcı olmayabilir. Hazırlıklı olun'' uyarılarında bulundu.

Finans analisti Hatice Kolçak altın ve dolar fiyatına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

''Enflasyon rakamları ile birlikte piyasaların kafası daha da karıştı. Beklentinin altında gelen rakamlar yatırımcının kafasında soru işaretlerine neden oldu. Haziran ayında netlik kazanır umudu yavaş yavaş tükenmeye başladı. Yurt içinde oynaklık devam ederken küresel piyasalardan da iyi haberler gelmiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişi ve dolar endeksinin değer kazanmasına bağlı olarak ons altın baskılandı. Bunun önemli olmadığını söyleyebilirim. Bugün enflasyona endeksli bono ve yetkililerden gelecek yeni ürün açıklamalarına odaklanacağız.''

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