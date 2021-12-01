  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ve dolar fiyatlarını yakından takip edenler dikkat! İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin
Ekonomi

Altın ve dolar fiyatlarını yakından takip edenler dikkat! İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin

Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yatırımcılar sürekli altın ve dolar fiyatlarıyla yakından ilgileniyor. 1 Aralık dolar fiyatları yoğunlukla aranıyor. “Dolar bugün kaç TL? Yükseliş devam edecek mi, düşecek mi? Dolar almalı mı satmalı mı?" sorularına cevap arayan yatırımcılar Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarına odaklandı. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:34:00 - 2021-12-01 15:42:14
Altın ve dolar fiyatlarını yakından takip edenler dikkat! İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin

Dünkü işlem gününde yükselişin hız kazandığı dolar/TL kuru 13,96 ile tarihi rekor seviyesini tazeledi. Ancak sabah sattlerinde bu bölgede tutunamayan kur gelen satışlarla 12,93 seviyesine kadar geri çekildi. Kur daha sonra yönünü yeniden yukarı çevirerek 13,88'e çıktı. TGRT Haber’den Sinem Eryılmaz Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarını aktardı.

Dolar kurunda gözler Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Döviz kuru yüksek kaldıkça enflasyon rakamları yüksek kalmaya devam eder. Enflasyonun vermiş olduğu cari açık rakamlarındaki olumsuz verilerine de dikkat etmek gerekiyor. O yüzden Türkiye’nin şu andaki önceliğinin döviz kurlarını, devamında da enflasyon rakamını düşürmesi gerekiyor. Dün açıklanan yüzde 7,4’lük büyüme rakamlarının enflasyona olumlu katkısı için döviz kurunun gerilemesinin gerektiğini hatırlatmak isterim. Yüksek bir tansiyon var. Dolayısıyla yüksek kurla enflasyon mücadelesi olumsuz kalır” dedi.

“Açıklanan ve hissedilen enflasyon makası artıyor”

Açıklanacak enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Enflasyon yükselmeye devam eder, çünkü yüksek bir kur var. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ile hanehalkının hissettiği enflasyonun makas aralığı her geçen gün açılmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk çeyreğine kadar bu yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunu da dolar kurundaki yükselişlere bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

“11 liranın altı dolar için artık zor”

İslam Memiş, “Merkez Bankası’nın da faiz indirme olasılığı güçlenmiş oldu. Piyasalar da bunu yavaş yavaş satın aldığı için döviz kuru düşmüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirmeye devam ettikçe döviz kuru yüksek kalabilir. Mutlaka bir kâr satışı bekleniyor ama bugünkü koşullarda 11,40 seviyesinin altındaki rakamlar artık zor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

volkan

Ahhhh Memiş ağa AHHH yaktın milleti...
  • Yanıtla
Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!
Spor

Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’de en beğenilen defans oyuncuları arasında bulunan Szalai, kendini teknik direktör Pereira’ya bir türlü kabul ettiremedi ve son d..
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a: Bak aslanım...
Gündem

Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a: Bak aslanım...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Bülent Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak" diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ceva..
Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette kritik gün! Tahmini zam oranı belli oldu

Asgari ücret görüşmeleri bugün itibariyle başlıyor. Milyonların merak ettiği görüşmelerin iki hafta içerisinde tamamlanması ve maaşlara en a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay