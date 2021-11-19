Altın ve dolar fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? İslam Memiş 'süreç kritik' dedi ve uyardı!

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Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu.

Gram altın fiyatı ile Dolar/TL kurundaki artışı değerlendiren Memiş, "Süreç kritik." diyerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

'Al-sat bağımlılığına dönüştü!'

Vatandaşların adeta al-sat bağımlısı haline geldiğini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Vatandaşların bir kısmı ellerindeki döviz ya da altını bozdurup, fiyat düşerse yeniden almayı planlıyor. Bir kısmı ise daha da yükselir umudu ile elinde tutmayı sürdürüyor. İnsanların alışkanlıklarında değişimler gözlemliyor. Herkes birikimlerini al-sat yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Bu da insanları al-sat bağımlısı haline getiriyor. Bu durum insanların sosyal dokusunun bozulmasına neden oluyor."

İslam Memiş, sözlerini yatırımcılara yönelik önemli tavsiyelerle tamamladı: "Vatandaşlarımız varlıklarını orta ve uzun vadeyi düşünerek korumalı. Al-sat bağımlılığından uzak durulmalı. İhtiyaçları olmadan 'kar' edeceğim ümidi ile birikimlerini satmamalılar."