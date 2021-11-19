Altın uzmanı tarih verdi! 700 lirayı bulacak

Altın fiyatları son dakika itibarı ile yükselişini sürdürüyor. Gram altın 667 lirayı görürken vatandaşlar, "Gram altın 700 lirayı görür mü? Altın yükselmeye devam edecek? Altın fiyatları düşecek mi? Altın alma için doğru zaman mı?" sorularına yanıt arıyor. Yükselen altın fiyatları önümüzdeki günlerdeki beklentiyi de yükseltirken altın yatırımı olan vatandaşlara paniğe kapılmaması yönünde tavsiyelerde bulunan kuyumcular, fiyatlara aldanıp altını erkenden satmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları...

Kuyumcu Faruk Yüksel, yatırımcılara A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gram altın fiyatlarında yükselişler devam edecek.Vatandaşların burada dikkat etmesi gereken konu fiyatlara aldanıp 600'ü gördük bu seviyelerden bozayım diye sakın paniğe kapılmasınlar. Bu fiyatları beklesinler. Elinde altın olan hiçbir zaman için bozmasını tavsiye etmiyoruz. Bu fiyatların önü açık daha da fiyatlar artacak o yüzden bozmalarını tavsiye etmiyoruz.

Geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce, şu an bir panik içerisindeler, geçen sene 540'dan alan bugün 600'leri gördüğü zaman zararımı çıkartayım de bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor bence yanlış bir düşünce.

Gram altının yükselişleri devam edecek. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600 belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz.

Elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlarda bir yatırım aracıdır bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde 600'den bozayım 500'e geri gelecek diye düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış yanılırlar ve zarar ederler.

Altın 700 lirayı ne zaman bulacak!

Bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene yüzde 30 kazandıran bir emtiadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı sıkıntılar olmasına rağmen yine 540'lara çıktı şimdi 600 her sene yüzde 25-30 kazandıran bir emtiadır. Altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz.