Altın uzmanı korkutan senaryoyu açıkladı! Sakın bunu yapmayın

Gram altın yorumları merak ediliyor. Altın Uzmanı Devrim Akyıl, altın alacaklar dikkat diyerek duyurdu. Altın yorumları uzman görüşü ile dikkat çeken başarılı ekonomist merak edilen her şeyi özetledi. Akyıl, “Değerli maden yatırımcıları için sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Gümüş yatırımcıları çok zorlandı. Değerli madenler, Çin’deki emtia satışlarından etkilendi. Bank Of America’nın yaptığı bir ankete göre halkın yüzde 65’i enflasyonun geçici olduğuna inanıyor. Ancak enflasyon geçici olmayacak. Kalıcı olacak. Ben, enflasyonun geleceğini uzun bir süredir anlatıyorum. Asya üretsin, Batı tüketsin mantığı bitti” dedi ve korkutan senaryoyu açıkladı.

"Fiziki altın pozisyonumu asla bozdurmayı düşürmüyorum”

“Ayrıca iklimsel sorunlar ve kıtlık sorunu başlayacak. Emtia ve gıda fiyatları artacak” diyen Devrim Akyıl, şunları söyledi: “Piyasalar, enflasyona inanmadığı için altın, gümüş ve platine sığınmıyor. Hala coin ve borsalarda para kazanmaya devam ediyorlar. Ancak orada deniz bittiğinde faiz ve değerli metaller birlikte yukarı gidecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Altın 1.750 dolar seviyesine kadar gevşedi. Orta uzun vadede 1.680 vade desteği önemli. Şu anda trend bozulması yok. Ben, altını orta-uzun vadede taşımaya devam ediyorum. Fiziki altın pozisyonumu asla bozdurmayı düşürmüyorum” diyerek öngörülerini paylaştı.

“Altınınızı satmayın”

Devrim Akyıl, “Orta vadede 2.300-2400 vade beklentim var. 1.803 dolar ons üzeri, yeni bir dalga başlatabilir. Uzun vadeli al yat güzeldir ama kısa vadeli hareketlerden de para kazanabilirsiniz. Ons gümüş ise 22.30 dolara kadar düştü. Altını ve gümüşü baskılamaya devam ediyorlar. Değerli madenlerin fiyatı üzerinde inanılmaz bir manipülasyon var. Enflasyona inanmayanlar ve manipülatörler fiyatları düşürüyor” diyerek, “Altınınızı satmayın” çağrısında bulundu.

“Pes etmeyen, sabredenler kazanacak”

Devrim Akyıl, “Altın insanlık tarihi kadar eskidir, gerçek para birimidir. Ons gümüş 22 doların altına inmez diye düşünüyorum. Orta uzun vadeli grafikte 38 dolar ve 57 dolar hedef beklentim duruyor. Ons platin, değerli metaller içinde en ucuz metaldir. Geçmişte altından daha değerliydi. Bugün ise 900 dolar seviyesinde. Orta vadeli hedefim 1.635 dolar” diye konuştu. Fiziki altında yönün yukarı olduğunu söyleyen Devrim Akyıl, “Pes etmeyen, sabredenler kazanacak” ifadelerini kullandı.