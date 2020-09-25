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Ekonomi Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton
Ekonomi

Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin geçen yıl 38 ton altın üretimiyle rekor kırdığını belirterek, “Salgına rağmen 2020 hedefimiz 44-45 ton. Önümüzdeki 5 yılda da hedefimiz altın üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:41:00 -
Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton

Dönmez, altın üretiminin uzun dönemli araştırma ve yatırım gerektirdiğini, Türkiye’de altın tüketiminin yüksek olduğunu ifade etti. Türkiye’de 2000’li yıllara kadar altın üretimi yapılmadığına dikkati çeken Dönmez, geçen yıl 38 tonla en büyük üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu üretimin, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdiğini aktaran Dönmez, şöyle konuştu: “2020 hedefimiz salgına rağmen 44-45 ton, ancak bu yeterli değil. Her yıl 130- 160 ton altın ithal ediyoruz. Ödediğimiz rakam az değil, 8-10 milyar dolar. Bu yıl ilk 6 ayda altın ithalatına ödediğimiz bedel 11 milyar dolar. Belki en büyük ithalatı yapmış olacağız. Kuyumculuk sektörümüz iyi, ihracatımız da var ama bu kadar bedeli neden yurt dışına ödeyelim? Aramalara hız veriyoruz. Yeni altın sahalarımız da oldu. Bunların bir kısmını Türkiye Varlık Fonu’na devrettik. İnşallah orada değerlendirilecek. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda altın üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak.”

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