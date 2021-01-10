Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor

Altında geçen yıl için 40-45 ton arası üretim hedefi koyduklarını kaydeden Yılmaz, “Salgına rağmen devlet kurumlarıyla iletişimi sağlıklı ilerleterek, üretimde bir aksamaya sebebiyet vermedik ve 2020’yi 42 tonluk rekor üretimle kapattık. 42 ton altın üretmek, ekonomiye yaklaşık 2,4 milyar dolar bir katkı sağlamak demektir” ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu yılın altın üretim rakamları için perspektif çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde olacağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz” dedi.