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Gündem 'Altın tozlu Türk kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Cezaevindeki kahve...
Gündem

'Altın tozlu Türk kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Cezaevindeki kahve...

Yeniakit Publisher
2024-09-18 17:51:00 -
'Altın tozlu Türk kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: Cezaevindeki kahve...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeniden paylaşım yapmaya başladı. Daha önce 'altın tozlu Türk kahvesi' ile gündem olan Polat, Türk kahvesi içerken hikaye paylaştı ve "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını da eski temposunda atmaya başladı.

Cezaevine girmeden önce Türk kahvesi içtiği fincan ve 'altın tozu ile tercih ettiği' açıklaması gündem olan Dilan Polat, dün de yeni bir kahve paylaşımı yaptı.

Polat, "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya. Türk Kahvesi yoktu da biraz alışınca istedik. Toz var böyle döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun" dedi.

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