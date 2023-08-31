Altın tahminleri! Hatice Kolçak resmen açıkladı: Altın yükseldi ama diyerek kuyumcuda, elinde gram altını olanlara seslendi!

Ülkemizdeki en yaygın yatırım araçlarından birisi olan gram altın, son günlerde düşüş yaşarken, ünlü ekonomist Hatice Kolçak vatandaşları panik yapmaması konusunda uyardı. İşte Kolçak'a göre vatandaşların yaparsa zarar edecekleri o detay..

Hem tarihi hem de ekonomik açıdan önemi olan altın, finansal piyasalarda da aktif bir şekilde işlem görür. Altın, insanların ilgisini çeken ve yatırım değeri taşıyan bir kıymetli madendir. Ülkemizde birçok yatırımcının tercih ettiği gram altın, son dönemde yaşadığı düşüşle gündemde. Ancak ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın sahiplerini telaşa kapılmalarını söyledi!

Gram altını olan vatandaşlar, son dönemde altında yaşanan düşüşü endişeyle takip ederken, ekonomistlerden yatırım sahiplerine sakin olmaları konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 1.700 liranın da üzerinde seyreden gram altın, Merkez Bankası'nın aldığı 2 karar sonrası büyük oranda düşüş göstererek 1500'lü seviyelere kadar gerilemişti.

Konu hakkında yeni bir açıklama yapan ekonomist Hatice Kolçak ise, gram altın sahiplerine sakin olmaları ve yatırımlarını bozmaları konusunda uyardı.

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Hafta sonuna 1633 liradan başlayan gram altın, hafta boyunca Merkez Bankası faiz kararını açıklaması sonrası sert bir düşüş yaşamıştı.

Bu düşüşün önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği merak konusu.

Gram altında özellikle 100 liraya varan bir düşüş olmuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak yatırımcıları uyardı.

Hatice Kolçak, "Gram altın aşağıya düştü. Gram altında alınabilecek seviyeler. Düşüş oldu.

Düşüş ve çıkışlara çok kulak asmayalım. Uzun vade için satın alın.

Gram altında yükseliş devam edecek. Biraz düşüşler olacak.

Bunlara kafanızı takmayın. Buralarda panik yapanlar maalesef zarar ederler. Elinde tutanlar ise para kazanırlar.