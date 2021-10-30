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Kadın - Aile Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 23:00:00 - 2021-10-30 23:53:26
Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Altın süt olarak bilinen zerdeçallı süt karışımının bir bardağında bile bin bir hastalığa şifası var. Baharatların gücünden ilham alarak hazırlan karışım uzmanlarca da tavsiye ediliyor.  Son zamanların en popüler içeceklerinden biri olan bu içeceğin yapımı ve faydalarına göz atalım…

Altın Sütün faydaları

-Hafıza güçlendirmeye birebirdir.

-Kansere karşı koruyucudur.

-Gece yatmadan önce tüketildiğinde vücudun uykuya geçişini hızlandırır.

-Gece, uykuda vücudun yenilenmesini hızlandırır ve vücudu dinlendirir.

-Mide ve bağırsak sisteminin düzenliliğini sağlamaktadır.

-Sindirimi rahatlatır, reflü ve ülsere karşı iyileştirici özelliğe sahiptir.

-Vücudun toksinlerden arınarak rahatlamasına yardımcı olur.

Altın süt nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yarım yağlı süt
  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal, karabiber, tarçın
  • Birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı
  • İsteğe göre karanfil ve kakule

Hazırlanışı

Cezvenizde önce sütü kaynatın. Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz. İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir. Gece yatmadan önce içilirse uykuda vücudun kendini yenilemesine yardımcı olur.

 

 

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