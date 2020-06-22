Altın son ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesiyle birlikte global ekonominin toparlanmayı geciktireceği etkisi altın fiyatlarını yükseltti. Altın son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Bugün gram altın haftaya 385 liradan başlarken çeyrek altın ise 633 liradan satılıyor.
pot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 1751,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.
22 haziran güncel altın fiyatları
Gram altın: 385 TL
Çeyrek altın: 633 TL
Altın Ons: 1,753
Cumhuriyet Altını: 2,520 TL
Yarım Altın: 1,264 TL
22 Ayar altın: 362 TL
18 Ayar altın 230 TL
Reşat Altın: 2,553 TL
22 ayar bilezik: 352 TL