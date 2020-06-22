Altın son ayın en yüksek seviyesinde

pot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,42 artışla 1751,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

22 haziran güncel altın fiyatları

Gram altın: 385 TL

Çeyrek altın: 633 TL

Altın Ons: 1,753

Cumhuriyet Altını: 2,520 TL

Yarım Altın: 1,264 TL

22 Ayar altın: 362 TL

18 Ayar altın 230 TL

Reşat Altın: 2,553 TL

22 ayar bilezik: 352 TL