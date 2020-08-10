Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması'na yoğun başvuru

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ''kültürel miras ve korumacılık'' temasıyla 20 yıldır düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında yapılan belgesel ve fotoğraf yarışmalarına rekor katılım olduğu belirtildi.

"Kent hafızası" yan temasıyla bu yıl 25-27 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamında yapılan yarışmalara, Japonya, Rusya, Almanya, ABD, Kanada ve İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir köşesinden 10 günde çok sayıda eser için başvuru yapıldı.

- "Her geçen yıl daha iyi olacak"

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, gazetecilere, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 1000 eserin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl Kovid-19 sebebiyle festivalde sadece belgesel film gösterimleri ve ödül töreninin yapılacağının altını çizen Köse, "Amatör ve profesyonel dallarda gerçekleştirilecek belgesel ve fotoğraf yarışmasına başvurular 30 Temmuz'da başladı. Bu zaman zarfı içinde 1000 başvuru aldık. Bu bir rekordur. Bu kadar kısa süre içinde bu derece başvuru alınmamıştı. Bütün eserler çok değerli jüriler tarafından tek tek değerlendirilecek. Belgeselde son başvuru 30 Ağustos, fotoğrafta ise 6 Eylül. Bu tarihlere kadar üst düzeyde katılım bekliyoruz. Belgesel film ve fotoğraf yarışmalarımız uluslararası düzeyde adından söz ettirmeye başladı. Her geçen yıl daha iyi olacak." diye konuştu.

Köse, festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.filmfreeway.com", "https://tfsfonayliyarismalar.org" ve "www.altinsafran.org" adreslerinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.



















