Altın Portakal'da skandal! Hadi oradan be kadın

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreni, yine siyasi şova sahne oldu.

Festivalde konuşma yapan ve jüri üyesi olan senarist-yapımcı Aslı Özge, Gezi davası nedeniyle tutuklu olan Çiğdem Mater'e mesaj gönderdi.

"Çiğdem Mater'in özgürlüğüne kavuşmasını umut ediyorum"

Aslı Özge, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çekmediğiniz bir film yüzünden hapse girdiğiniz bu günlerin bir an evvel geçmesine, sinemacı dostumuz Çiğdem Mater'in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını ve başrolünde iki kadın karakter olan, aşkı ve kaybı anlatan bu filmi yapabilmeyi umut ediyorum. Hatırlatmaktan vazgeçmiyoruz. Aşk aşktır. Gezi onurumuzdur. Teşekkürler."