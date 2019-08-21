Altın piyasaya nasıl başladı? Günün altın fiyatları bilgisine göre gram ve çeyrek seçenekleri, bir önceki güne göre 4 liralık bir artış ile 276 lira oldu.

Gram altın: 276,50 Lira Cumhuriyet Ata Lira: bin 849 Lira Yarım altın: 903 lira Çeyrek Ziynet: 452 lira

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