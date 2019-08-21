Altın piyasaya nasıl başladı?

Günün altın fiyatları bilgisine göre gram ve çeyrek seçenekleri, bir önceki güne göre 4 liralık bir artış ile 276 lira oldu.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:29
Gram altın: 276,50 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: bin 849 Lira
Yarım altın: 903 lira
Çeyrek Ziynet: 452 lira
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:29
YORUM YAZ